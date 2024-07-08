Жилые и деловые кварталы с промышленной застройкой появятся в СВАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первом полугодии 2024-го на портале mos.ru опубликовали пять проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ), расположенных на северо-востоке Москвы. Там появятся жилые и деловые кварталы с промышленной застройкой, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что проекты реализуют на участках общей площадью свыше 47 гектаров в районах Марьина Роща, Бутырском, Ярославском, Отрадное, Свиблово и Ростокино. Там планируется возвести порядка 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в реорганизацию территорий оцениваются в 272 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 2,8 миллиарда рублей, указал Ефимов и добавил, что в результате будет создано более 10 тысяч рабочих мест.

Одна из самых больших площадок расположена в Отрадном, а одна из самых маленьких – в Ярославском районе. Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на пяти участках планируется построить свыше 788 тысяч "квадратов" современного жилья, в том числе около 80 тысяч "квадратов" – для программы реновации и иных нужд столицы.

Более того, продолжил он, там возведут три школы для более чем 1,4 тысячи детей, четыре детсада для 700 воспитанников, медучреждение и два спорткомплекса. Помимо соцобъектов, там построят офисы, кафе, рестораны, филиалы банков и другие коммерческие объекты. Также в двух проектах планируется строительство производств. Их общая площадь составит 128,7 тысячи "квадратов". На всех участках проведут благоустройство, разместят там детские и спортивные площадки, а также проведут дороги, подчеркнул Гаман.

Ранее сообщалось, что деловое пространство с гостиницей и спортивными центрами построят в районе Сокольники по программе КРТ. На неэффективно используемом участке площадью 2,48 гектара построят 135 тысяч "квадратов" недвижимости. Вложения в проект составят порядка 40 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,3 миллиарда рублей.