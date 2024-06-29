Более 230 проектов КРТ реализуются по городской программе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В настоящее время по программе комплексного развития территорий (КРТ) в Москве реализуются 236 проектов, общая площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров, рассказал глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

"Из них более 80 активно реализуются инвесторами и операторами КРТ. Так как в федеральном законодательстве произошли важные изменения в части КРТ, мы прорабатываем их включение в столичную нормативно-правовую базу", – приводит его слова пресс-служба департамента.

Глава ведомства обратил внимание, что город проводит серию вебинаров по программе КРТ. Так, в рамках второго в 2024 году онлайн-мероприятия эксперты департамента совместно с представителями российского Минстроя и другими профильными структурами обсудили нововведения в федеральном законодательстве и нормативно-правовых актах города, направленные на улучшение механизма КРТ.

Кроме того, на вебинаре говорили о новых принципах работы программы, которые позволят упростить реализацию программы не только в столице, но и в других субъектах России.

В мероприятии участвовали более 750 слушателей, в числе которых были московские и региональные инвесторы, представители органов власти 32 субъектов страны, а также общественные объединения.

Изменения, внесенные в федеральное законодательство, уже позволили упростить порядок реализации проектов программы. Так, корректировки были внесены в правила расчета начальной стоимости аукциона на право заключения договора о реорганизации площадок. В дальнейшем планируется внести изменения в порядок подготовки и рассмотрения проектов редевелопмента в Москве.

В свою очередь замдиректора департамента КРТ российского Минстроя Максим Галь обратил внимание, что механизм данной программы приобрел статус новой платформы для решения значимых градостроительных задач.

Он уточнил, что в рамках КРТ не только возводятся новые жилые дома, но и системно обновляется инфраструктура столицы. Это позволяет властям города улучшить условия жизни населения новых районов.

"Вместе с жильем появляются детские сады и школы. Кварталы наполняются не только социальной инфраструктурой, но и всем необходимым для жизни. Все это создает аккумулирующий эффект. Именно по этим причинам изменения в механизм комплексного развития разработаны и приняты с учетом обратной связи, полученной от регионов, жителей и экспертов. Наша задача – сделать этот механизм простым и понятным для всех участников процесса", – отметил он.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что с 2020 года власти Москвы издали постановления о реализации 41 проекта КРТ. По его словам, всего в рамках программы планируется возвести порядка 4 миллионов "квадратов" жилой недвижимости в 34 районах города.