Дома по реновации построят в Красносельском и Басманном районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Красносельском и Басманном районах Москвы реорганизуют неэффективно используемые участки в рамках столичной программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что два участка на Леснорядской улице и в Посланниковом переулке общей площадью 1,51 гектара входят в один проект КРТ. Вложения в реорганизацию площадки оцениваются в 9,8 миллиарда рублей. В результате реализации проекта в Красносельском и Басманном районах создадут почти 180 рабочих мест.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что сейчас на указанных территориях расположены магазины, автосервис и другие устаревшие объекты. Там построят около 50 000 квадратных метров жилья и разместят объекты для предоставления коммунальных услуг. Специалисты благоустроят территорию и обустроят улично-дорожную сеть.

Между тем руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что КРТ помогает локально обновлять городскую среду, не вмешиваясь в сохраняемую застройку. Решение привлечь эту программу в реновацию способствует увеличению темпов строительства нового жилья и приближению сроков переселения жителей.

Ранее Ефимов сообщил, что в 10 округах Москвы в рамках 42 проектов КРТ планируется построить различные технопарки. Их возведут в рамках 9 проектов в СВАО, 7 – в САО, 6 – в ЮВАО, 5 – в ЗАО, по 3 – в ЮАО, ВАО, Зеленограде и ТиНАО, 2 – в СЗАО и 1 – в ЮЗАО.