Москва заключила 149 договоров участия с застройщиками

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы с начала 2024 года заключили с девелоперами 149 договоров участия в развитии транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры города, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что в феврале 2021 года в столице утвердили новый механизм обеспечения москвичей объектами необходимой инфраструктуры. Так, застройщики заключают договоры участия в благоустройстве Москвы и возводят по ним социально значимые объекты в рамках строительства жилья.

Договоры предусматривают возведение и последующую передачу столице 282 объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Благодаря этому бесплатные места в детских садах получат более 37 000 детей, в новых школах – 78 000 детей.

Ефимов уточнил, что семь договоров уже выполнены в полном объеме. В Москве построили четыре дошкольных учебных учреждения на 825 мест, три школы на 27 775 мест, учебный корпус на 620 мест. Специалисты также возвели два объекта улично-дорожной сети в Раменках.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что всего построят 207 детских садов, школ и учебных комплексов. Кроме того, возведут 8 поликлиник, 5 объектов транспортной и 62 инженерной инфраструктуры. Так, 18 из них уже переданы городу, 37 введены в эксплуатацию и подлежат передаче, 92 строятся, а 135 находятся на стадии предпроектных работ.

Ранее Ефимов сообщил, что в Строгине построят общественно-деловой квартал. Его возведут по программе комплексного развития территорий. Реорганизацией участка займется инвестор, определенный по результатам аукциона. Вложения в строительство составят около девяти миллиардов рублей.