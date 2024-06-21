Общественно-деловой квартал появится в Строгине по программе КРТ

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Общественно-деловой квартал построят в столичном районе Строгино по программе комплексного развития территорий (КРТ). Реорганизацией участка займется инвестор, определенный по результатам аукциона. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В аукционе на право редевелопмента неэффективно используемого участка в районе Строгино приняли участие пять компаний из Москвы и области, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью "АВА ДОН", с которым город заключит договор о комплексном развитии территории площадью 4,78 гектара", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Вложения в строительство составят около 9 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в свыше чем 461 миллион рублей. По итогам там создадут более 1,1 тысячи рабочих мест.

Итоговая цена лота увеличилась более чем в 13 раз и составила свыше 312,4 миллиона рублей.

Победитель торгов сможет возвести около 45 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости на пересечении МКАД с улицами Таллинской и Кулакова. Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, там сделают офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны.

По словам главы департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, для допуска к торгам инвесторы должны были подтвердить опыт участия за последние 5 лет в строительстве объектов, чья общая площадь составляет не менее 4,5 тысячи квадратных метров.

Ранее стало известно, что на неэффективно используемом участке в Текстильщиках по программе КРТ построят деловой квартал. Речь идет об участке площадью 1,86 гектара на улице Люблинской около станции метро "Печатники". После реализации проекта в городе появятся 1,3 тысячи новых рабочих мест.

