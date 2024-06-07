Инвесторы реализуют 34 проекта КРТ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвесторы проводят реорганизацию 34 участков, площадь которых составляет свыше 621 гектара, по программе комплексного развития территорий (КРТ) в Москве. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Только с начала 2024 года столица заключила с компаниями по итогам торгов и правообладателями участков 10 договоров на право редевелопмента. В результате за этот период число реализуемых инвесторами проектов возросло с 24 до 34", – отметил он.

Инвестиции в проекты составляют почти 3,4 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект ожидается на уровне выше 270 миллиардов рублей. Благодаря реализации проектов в столице на работу смогут утроиться более 136 тысяч человек, подчеркнул Ефимов.

"По проектам, которые уже сегодня реализуют девелоперы, возведут современные городские пространства, где построят почти 13 миллионов квадратных метров недвижимости", – сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, около 7,3 миллиона квадратных метров будут занимать жилые комплексы, включая более 1 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Кроме того, в городе возведут почти 5,7 миллиона квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что проекты КРТ дают Москве возможность привлекать в экономику города дополнительные инвестиции, а также создавать десятки тысяч новых рабочих мест. По его мнению, "бум" инвестиций в столицу объясняется именно проведением данной программы.

