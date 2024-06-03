Офисы и производственные комплексы возведут на участке бывшей промзоны Теплый Стан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 158 тысяч квадратных метров недвижимости построят на участке бывшей промзоны Теплый Стан в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Там появятся магазины, офисы и производственные комплексы, рассказал руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

По его словам, город утвердил план развития территории площадью 16,78 гектара. Согласно проекту, здесь возведут общественно-деловые объекты площадью свыше 112 тысяч квадратных метров и производственные комплексы площадью более 46 тысяч квадратных метров. Общая площадь объектов составит 158,27 тысячи квадратных метров.

Также на участке бывшей промзоны планируется построить улично-дорожную сеть и провести благоустройство территории. Реализация проекта позволит создать 2,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции составят около 17 миллиардов рублей.

Рядом с участком находятся станция метро "Теплый Стан", Профсоюзная улица и Московская кольцевая автомобильная дорога. Благодаря такому расположению жители столицы смогут комфортно добираться до будущего квартала.

В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что проект предполагает реорганизацию коммунально-складских производственных зданий, некапитальных жилищно-коммунальных объектов и технических зон инженерных коммуникаций и сооружений.

"Наша задача заключается в эффективном использовании земельных участков с учетом плотной застройки территории Москвы", – сказала она.

По словам Княжевской, реорганизация промзоны позволит сформировать общественно-деловую и производственную застройку с необходимой инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что два участка бывшей промзоны Вагоноремонт на севере столицы будут реорганизованы в рамках программы КРТ. На этой территории построят жилой квартал и деловое пространство. На участке, площадь которого превышает 15 гектаров, будет создано 165 тысяч квадратных метров жилья. При этом 16,5 тысячи "квадратов" будут отданы для реализации программы реновации.

