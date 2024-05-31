Жилой квартал и деловое пространство появятся на бывшей промзоне Вагоноремонт в рамках КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два участка бывшей промзоны Вагоноремонт на севере столицы будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). На этой территории построят жилой квартал и деловое пространство, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Реорганизацию участков общей площадью около 18 гектаров проводят инвесторы. Вложения в редевелопмент проектов оцениваются почти в 34 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – боле чем в 1,7 миллиарда рублей. Благодаря реорганизации этих площадок в Восточном Дегунине появится более 5,5 тысячи рабочих мест", – отметил он.

Кроме того, Ефимов обратил внимание, что эти территории обладают высокой транспортной доступностью. К ним примыкают улицы Вагоноремонтная и Лобненская, неподалеку находится станция первого московского центрального диаметра Лианозово.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман рассказал, что на участке, площадь которого превышает 15 гектаров, будет создано 165 тысяч квадратных метров жилья. При этом 16,5 тысячи "квадратов" будут отданы для реализации программы реновации. Еще 107 тысяч квадратных метров получат объекты общественно-деловой недвижимости и более 25 тысяч "квадратов" – промышленные объекты.

По его словам, на другом участке площадью 2,71 гектара планируется построить здания, общая площадь которых составит 81,3 тысячи квадратных метров. Там будут созданы производственные объекты. Кроме того, в этой зоне будет открыт технопарк, офисы и магазины.

Глава департамента подчеркнул, что на обеих площадках будет проведено озеленение и комплексное благоустройство.

Ранее сообщалось, что в рамках КРТ современный жилой квартал будет построен в Ярославском районе. Будет реорганизовано 4,19 гектара земли, на которых в результате будет создано около 300 рабочих мест. При этом инвестиции в редевелопмент площадки составят почти 14,5 миллиарда рублей.