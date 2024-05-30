Современный жилой квартал построят на северо-востоке Москвы по программе КРТ

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Современный городской квартал по программе комплексного развития территорий (КРТ) появится в Ярославском районе. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, будет реорганизовано 4,19 гектара земли, на которых в результате будет создано около 300 рабочих мест. При этом инвестиции в редевелопмент площадки составят почти 14,5 миллиарда рублей, отметил вице-мэр.

Участок расположился в Хибинском проезде, владение 3, вблизи станции Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) Лосиноостровская и имеет хорошую транспортную доступность. Сейчас здесь находятся автосервис, мойка, склад и другие устаревшие объекты.

Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, проект подразумевает возведение на территории жилья для целей программы реновации площадью более 71 тысячи "квадратов", а также соцобъектов площадью свыше 11 тысяч "квадратов".

"Так, здесь появится образовательный комплекс, состоящий из школы для 250 учеников и детского сада для 125 воспитанников. Кроме того, городу будут переданы помещения для медучреждения", – добавил Гаман.

Также КРТ поможет локально ускорить реализацию программы реновации в Ярославском районе и создаст новые удобные общественные пространства для жителей.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что строительство жилья по данному проекту позволит предоставить новые квартиры примерно для 1,5 тысячи горожан по программе реновации.

"Всего же в районе предстоит расселить по реновации 53 дома, это свыше восьми тысяч человек", – заключил Левкин.

Ранее Ефимов рассказал, что в пяти округах Москвы построят спорткомплексы, логистический центр и технопарк. Благодаря этому в бюджет города поступит 29,3 миллиарда рублей, которые заплатят компании за право реорганизации территорий. Победители аукционов смогут возвести на участках общей площадью почти 100 гектаров 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости и создать свыше 31 тысячи рабочих мест.