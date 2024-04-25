Собянин: на западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Пять крупных общественных пространств планируется привести в порядок на запада Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге .

Мэр рассказал, что работы будут проводиться в районах Крылатское, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Фили-Кунцево, а также Тропарево-Никулино. Например, в Ново-Переделкине на Лукинской улице построят спортивный кластер и обустроят новые детские игровые зоны. Также на территории появится скейтпарк с трамплинами, памп-трек, а также площадка с бетонным боулом для катания и выполнения трюков.

"Благодаря большим игровым комплексам в экостиле малыши смогут без устали лазать, качаться на канатах, скатываться с горок, исследовать потайные лазы и карабкаться по веревочным лестницам", – уточнил градоначальник.

Кроме того, специалисты сделают отдельную зону для воркаута и поле для мини-футбола. Вместе с тем у взрослых будет возможность побывать на прогулочных маршрутах, площадках для тихого отдыха, включая настил на берегу реки Алешинки, где можно будет провести время на шезлонгах или лавочках.

Собянин поделился проектом благоустройства в Очаково-Матвеевском, где приведут в порядок долину реки Навершки. На территории расположена пустующая озелененная зона, которую планируют застроить детской игровой зоной в экостиле и современными воркаут-комплексами. При этом специалисты дополнительно создадут разветвленную прогулочную сеть дорожек с удобными лавочками и качелями.

Более того, благоустройство должны завершить и в микрорайоне Фили-Кунцево. В этом году там доделают прогулочные маршруты, велопарковки, отремонтируют спуски. Для детей специалисты возведут четыре игровые зоны, разделенные по возрастам.

Еще один микрорайон – в границах Вернадского и Ленинского проспектов и улицы 26-ти Бакинских Комиссаров – преобразится в Тропарево-Никулино. Именно на этом участке обновят дорожки, спуски для маломобильных горожан, а также подготовят инфраструктуру для детского досуга и занятий спортом. При этом у жителей появятся зоны тихого отдыха со скамейками и площадка для выгула собак с оборудованием для игр и дрессировки питомцев.

Еще одна территория, которую по плану должны благоустроить, расположена между Осенней улицей и Рублевским шоссе. Специалисты обустроят уютное зеленое пространство с современными дорожками, качелями, лавочками и удобной парковкой. Дополнительно будет организован комфортный подход к храму.

"В результате комфортную среду рядом с домом получат сотни тысяч москвичей", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной после завершения строительства нового здания Третьяковской галереи. Так, вдоль Москвы-реки от Балчуга до Воробьевых гор получится обустроить единый прогулочный маршрут длиной в 20 километров.

