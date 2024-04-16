Собянин: в Москве благоустроят свыше 2,5 тысячи общественных пространств

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

2,5 тысячи улиц, дворов, парков и других общественных пространств Москвы планируют благоустроить в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ по благоустройству улицы Бутлерова в районе Коньково.

"В этом году меняем подход к благоустройству. Сделали его более комплексным не только в центре города, но и во всех районах Москвы, чтобы они выглядели достойно", – отметил мэр.

Например, работы на улице Бутлерова, по его словам, включают в себя ремонт 42,4 тысячи квадратных метров проезжей части и 14 тысяч квадратных метров пешеходных тротуаров. Помимо этого, специалисты восстановят 33,1 тысячи квадратных метров газонов, заменят 18 опор наружного освещения и 36 светильников на современные энергосберегающие светодиодные, а также установят свыше 20 малых архитектурных форм вдоль пешеходных маршрутов и другое. Общая площадь благоустройства составит свыше 89,5 тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день в работах задействованы 960 человек и 320 единиц специализированной техники. Завершить все планируется к маю 2024-го.

Всего в этом году специалисты собираются привести в порядок 18 крупных общественных пространств в центре и других административных округах. В планах также благоустройство двух участков парка "Яуза" общей площадью 32,8 гектара и многое другое.

Обновление затронет более 20 водных объектов, свыше 700 улиц, более 1,7 тысячи дворов и территории 121 объекта образования. А в рамках программы по улучшению освещения в столице установят 15 тысяч новых приборов наружного освещения во дворах, на детских и спортивных площадках.

До этого заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице отремонтируют более 700 крыш жилых домов до конца года. По его словам, работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта. В итоге в порядок приведут 427 плоских наплавляемых крыш и 285 металлических скатных.

