Более 700 крыш жилых домов отремонтируют в Москве до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В этом году в столице капитально отремонтируют более 700 крыш жилых домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта. В итоге в порядок приведут 427 плоских наплавляемых крыш и 285 металлических скатных.

Больше всего кровель обновят в центре города – 142, Северном АО – 105, а также Западном АО – 65. Специалисты заменят кровельные покрытия, отремонтируют стыки плит, ограждения, места примыкания к фронтонам и карнизам.

В пресс-службе Фонда капитального ремонта ранее рассказывали, что в Москве завершен капитальный ремонт дома на улице Красина. Рабочие сохранили исторический облик дома, выстроенного в неоклассическом стиле, а также восстановили утраченные элементы фасада.