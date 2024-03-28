В Москве завершили капремонт дореволюционного дома в Пресненском районе

Фото: Фонд капитального ремонта

Специалисты завершили капремонт дома 14, строения 2, на улице Красина в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта.

Особое внимание рабочие уделили сохранению исторического облика дома, построенного в неоклассическом стиле. Сначала был расчищен и промыт фасад, затем специалисты занялись расшивкой швов. Далее были восстановлены повреждения в кирпичной кладке, обработаны места намокания антигрибковым составом, а после оштукатурен нижний этаж.

В конце внешние стены дома, расположенного в Пресненском районе Москвы, были окрашены в исторический цвет, а различные архитектурные элементы – приведены в порядок. Кроме того, рабочие починили цоколь, установили новые стеклопакеты и водосточные трубы, а также обновили входную группу и проложили новые инженерные системы. В фонде напомнили, что четырехэтажный жилой дом был построен в 1912 году.

Ранее в столице завершили капитальный ремонт дома на Большой Грузинской улице, который построили еще до революции 1917 года. Чтобы сохранить архитектурные детали сооружения, специалисты разработали проект работ, который учитывал все мелочи. Помимо фасада, рабочие также обновили инженерные коммуникации и кровлю здания 1902 года постройки.