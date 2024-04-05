В Москве восстановили 77 домов в стиле конструктивизма

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты разработали уникальные проекты, а также подобрали особые материалы и технологии, чтобы сохранить исторический облик 77 зданий в Москве. На портале мэра и правительства столицы рассказали о трех восстановленных домах.

Так, в доме 2/5, корпуса 3, в Орлово-Давыдовском переулке специалисты сняли старую краску и штукатурку, а также промыли фасад раствором. Затем рабочие заделали трещины и швы, а места намокания обработали антигрибковым раствором. Стены заново оштукатурили и покрасили в бежевый цвет. Также заменили водосточные трубы и отливы, отремонтировали карнизы и клинчатые перемычки. Рабочие починили крышу, подъезды и обновили инженерные системы. Здание построили в 1928 году.

Дом 16/26, корпус 2, на улице Расковой возвели в 1932 году. Фасад здания очистили, восстановили штукатурный слой и кирпичную кладку, обновили межэтажные пояса и наличники, нанесли биозащитный состав и покрасили водоотталкивающей краской золотисто-горчичного цвета. Специалисты привели в порядок плиточный цоколь, заменили отливы, обновили откосы, восстановили входные группы и поставили современные окна.

Дом 10–12, корпус 5, в Тихвинском переулке построили в 1934. Там рабочие восстановили штукатурный слой, обработали фасад антисептиком и вернули зданию исторический лимонно-желтый цвет. Специалисты покрыли плиткой цоколь, привели в порядок входные группы, отремонтировали балконы, обновили откосы и балконные отливы.

Ранее отремонтировали дом 1906 года постройки в Красносельском районе. Специалисты провели работу по сохранению архитектурного декора, сформированного в основном из кирпичной кладки. Также на верхней части постройки обновили кровлю и поврежденные стропила. В цоколе отремонтировали приямки и установили новые водосточные трубы.