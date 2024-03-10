Собянин: приступили к реставрации уникальной городской усадьбы Морозова

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице начались реставрационные работы в усадьбе Морозова. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Здание в Подсосенском переулке, построенное в XIX веке по проекту Михаила Чичагова и перестроенное Федором Шехтелем, – одно из красивейших в столице. Оно сохранилось практически в неизменном виде и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения", – говорится в его публикации.

Градоначальник обратил внимание, что рабочие уже начали ремонтировать цокольный этаж. К восстановлению фасада и кровли приступят, когда в столице станет теплее, уточнил мэр.

Собянин также отметил, что в рамках работ отреставрируют лепнину, изразцовые печи и деревянные элементы, а также отремонтируют лестницы.

Ранее мэр рассказал, что в Москве проходит реализация масштабной программы по сохранению объектов культурного наследия. В ее рамках было выдано 132 разрешения на различные работы с начала года, уточнил он.

Среди 80 объектов, подлежащих реставрации, Собянин выделил конюшни с каретным сараем городской усадьбы Тарасовых и главный дом городской усадьбы Смирнова – Лопатиной XIX века.



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