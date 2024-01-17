Инвестор отреставрирует дом купца Крупенникова в Басманном районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Победитель городских торгов по продаже жилого дома купца А. В. Крупенникова должен будет отреставрировать здание и приспособить его под современное использование. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Объект построил архитектор Владимир Рудановский в 1912–1913 годах. Здание является памятником архитектуры регионального значения. По словам главы департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, объект площадью 702 квадратных метра требует реставрации и частичной реконструкции, которая позволит приспособить его для современного использования.

Заявку на участие в торгах можно подать до 18 января. Онлайн-аукцион пройдет 25 января. После подписания договора купли-продажи новый собственник получит соответствующее охранное обязательство и должен будет обеспечить проведение необходимых работ.

Здание находится недалеко от станции метро "Бауманская" – в Денисовском переулке, 24. Сейчас оно не эксплуатируется и требует инженерно-технического обследования фундамента, устранения трещин и повреждений, замены коммуникаций, восстановления красочного слоя фасадов, а также реставрации элементов внешнего декоративного убранства и отделки интерьеров.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах реставрации в Москве усадьбы Шубиных по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Речь идет о старинном доме, который располагается на Малой Дмитровке.

Мэр уточнил, что некоторые помещения находятся в частной собственности. При этом проектом предусмотрено отремонтировать фасады всего архитектурного комплекса, добавил он.



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