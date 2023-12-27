Собянин: городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Усадьбу Шубиных планируют отреставрировать в Москве по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Речь идет о старинном доме, который располагается на Малой Дмитровке. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"В ноябре инвестор арендовал часть исторического здания по программе сохранения объектов культурного наследия. В рамках нее инвестор получит льготную ставку аренды с условием восстановления постройки", – говорится в его публикации.

Мэр уточнил, что некоторые помещения находятся в частной собственности. При этом проектом предусмотрено отремонтировать фасады всего архитектурного комплекса, добавил он.

Собянин обратил внимание, что программа "1 рубль за квадратный метр в год" стартовала в Москве больше 10 лет назад. Градоначальник подчеркнул, что она помогает возвращать зданиям их первоначальный облик, а также позволяет бизнесу получить право льготной аренды.

На сегодняшний день в рамках данной программы завершены работы на 22 объектах культурного наследия, резюмировал мэр.

Ранее в Москве началась реставрация одноквартирного дома в стиле конструктивизма, который построил Константин Мельников. Дом является объектом культурного наследия федерального значения.

В рамках реставрации приведут в порядок фасады здания и его интерьеры. Реставраторы расчистят краску, заделают трещины к кирпичной кладке и отреставрируют надпись "Константин Мельников архитектор", которая расположена над витражом на главном фасаде. После этого стены вновь покрасят.



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