Фото: пресс-служба РГБ

В Москве завершилась реставрация главного входа Российской государственной библиотеки (РГБ) на Воздвиженке, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, ансамблю главного входа здания вернули исторический облик. Причем это первая реставрация со времен открытия учреждения в конце 1930-х годов. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

"Главный вход в Ленинку и парадная лестница известны не только в нашей стране, но и за рубежом. В течение двух лет более сотни специалистов трудились над воссозданием исторического облика одной из знаковых достопримечательностей города. Вход уже открыт для посетителей библиотеки", – отметила Сергунина.

Считается, что за десятки лет существования РГБ по ее главной лестнице прошли около 120 миллионов человек. Специалисты по итогам обследования конструкций до начала работ зафиксировали расхождение в высоте ступеней до двух сантиметров, местами расходились швы на горизонтальных и вертикальных участках лестничных сходов, а часть камней ступеней и вовсе была утрачена.

С 2021 года в порядок привели конструктив лестницы, отреставрировали напольный разноцветный мрамор, паркет, исторические двери и декор потолков. Также помещениям вернули историческую планировку, максимально приблизив ее к первоначальному замыслу архитекторов.

В зоне главного вестибюля проложили современные инженерные сети и системы, восстановили вентиляцию, создали инфраструктуру для маломобильных читателей.

В октябре состоялось торжественное открытие первого подъезда и мраморной лестницы Российской государственной библиотеки после завершения реставрационных работ. Благодаря реставрации удалось сохранить первоначальный вид пространства и сделать его более доступным.

Российская государственная библиотека (до 1992 года – Государственная библиотека имени В. И. Ленина) – самая большая в стране и одна из крупнейших в мире. Главное здание построили в 1928–1941 годах по проекту академика архитектуры Владимира Щуко и архитектора Владимира Гельфрейха.

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