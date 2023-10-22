В Москве стартовал проект "Театральное закулисье" – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице стартовал проект "Театральное закулисье". Об этом мэр рассказал в своем телеграм-канале.

Как сообщил Собянин, проект "Театральное закулисье" позволит школьникам отправиться на экскурсии в столичные театры и увидеть мир искусства изнутри.

Так, в Театре кукол имени С. В. Образцова дети узнают, как делают кукол и готовятся к спектаклям. Также ребята смогут познакомиться с работой художников и бутафоров, а также увидят реквизит театра.

В студии Театра Олега Табакова ребята увидят репетиционные и танцевальные классы, примерные и мастерские.

В театре на Сухаревской площади – ученикам раскроют тайну фойе зеркал, покажут большой репетиционный зал и расскажут об истории театра, его основателе и труппе.

Собянин подчеркнул, что программа "Театральное закулисье" была создана для участников городского проекта "Содружество школьных театров Москвы".

Ранее мэр Москвы рассказал о ходе работ по реставрации усадьбы "Покровское-Стрешнево". Он отметил, что к настоящему времени архитектурный ансамбль восстановлен на 75%.