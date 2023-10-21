Собянин рассказал, как реставрируют историческую усадьбу Покровское-Стрешнево

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о ходе работ по реставрации усадьбы "Покровское-Стрешнево".

Собянин рассказал, что в главном доме усадьбы уже укрепили фундамент и стены, восстановили исторические цвета кирпичных боковых пристроек и центральной части фасада. Помимо этого, была отреставрирована отделка парадной лестницы, сохранившийся лепной декор и мраморные скульптуры тритонов, поддерживающих галерею балкона.

Также специалисты воссоздали по историческим образцам оконные и дверные блоки, и поменяли потолочные балки из дерева.

Как отметил Собянин, сейчас работы ведутся внутри здания.

"Специалисты трудятся над исторической отделкой стен и потолков, реставрируют печи и камины, вернут утраченную лепнину, а в Голубой гостиной – живопись. В оранжерее восстановили фундамент, стены и кровлю, цветовое решение фасада. В том числе установили витражные конструкции. Приступили к отделке полов", – рассказал Собянин.

Помимо самого здания, восстанавливается и регулярный сад – по архивным фотографиям. Так, уже высадили цветники, липы, а также установили торшеры в историческом стиле. Таким образом, как сообщил Собянин, архитектурный ансамбль восстановлен на 75%.

Ранее заммэра Москвы во вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичная Госинспекция с 2020 года выявила и восстановила 520 ветхих построек в Москве.