Почти 190 тысяч человек посетили фестиваль "Усадьбы Москвы"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Фестиваль "Усадьбы Москвы", проходивший с 1 июля по 30 сентября, посетили почти 190 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Более половины посетителей оказались москвичами и туристами в возрасте от 27 до 50 лет.

"В рамках фестиваля организовали больше 340 событий – мастер-классов, спектаклей, литературных чтений и лекций. Самым популярным семейным форматом стали иммерсивные представления", – цитируют Сергунину на портале мэра и правительства Москвы.

Для гостей мероприятия подготовили десять сюжетов, рассказывающих об известных исторических личностях, в частности о Петре I, 12 концертов и несколько тематических пикников.

Пикники провели в усадьбах Кузьминки, Кусково, Покровское-Глебово-Стрешнево и "Коломенское". В ходе них гости смогли ознакомиться с правилами этикета, а также гастрономическими образами в изобразительном искусстве и литературе.

Ранее москвичей пригласили принять участие в акции "Цифровой диктант". Тестирование доступно до 15 октября в онлайн-формате. Оно разработано для нескольких возрастных групп и включает четыре блока.



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