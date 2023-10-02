В Москве начался прием заявок на участие в детском чемпионате "Мастерята"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начался прием заявок на участие в детском чемпионате профессионального мастерства "Мастерята", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Чемпионат "Мастерята" – это возможность для школьников с раннего возраста познакомиться с востребованными профессиями и специальностями. Участие в соревнованиях помогает развивать творческий потенциал и логическое мышление, учит работать в команде и принимать решения", – рассказала замруководителя департамента образования и науки Москвы Ирина Швец.

Она назвала чемпионат отличным стартом для детей, увлеченных каким-либо направлением профессиональной деятельности. Она считает, что подобный опыт пригодится участникам в будущем и поможет сделать правильный выбор.

В этом году добавилось 11 новых компетенций, среди которых "Администрирование отеля", "Полимеханика и автоматизация", "Лазерные технологии", "Производственная сборка изделий авиационной техники", "Хлебопечение", "Облицовка плиткой", "Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов" и другие.

Для детей будут доступны 45 уникальных компетенций, в которых можно будет принять участие. Например, школьники из 3–4-х классов смогут посоревноваться в сборке макетов летательных аппаратов в рамках направления "Производственная сборка изделий авиационной техники". Ученики 5–8-х классов совместно со своими близкими родственниками в компетенции "Хлебопечение" покажут навыки выпечки мучных, сдобных и кондитерских изделий. Также они должны будут испечь хлеб по определенному рецепту и схеме плетения теста и создать три подарочных набора из нескольких видов печенья.

Чемпионат пройдет по следующим возрастным категориям: первые – вторые классы, третьи – четвертые классы и "Семья мастеров" (с пятого по восьмой класс). Школьники из первых – четвертых классов примут участие в командах по два человека совместно с наставниками. В семейной категории выполнять задания детям помогут родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, законные представители.

В 2023 году в некоторые компетенции добавят новые возрастные категории. Так, школьники первых – вторых классов смогут сделать первые шаги в разработке компьютерных игр и мультимедийных приложений. Ученики третьих – четвертых классов смогут принять участие в компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес". Также в области охраны труда показать свои навыки смогут учащиеся пятых – восьмых классов вместе с родственниками.

Подать заявку на участие в чемпионате профессионального мастерства "Мастерята" можно до 31 октября. Столичные образовательные организации могут подать одну заявку в одном направлении в определенной возрастной категории на сайте чемпионата. К заявке необходимо приложить выполненные дистанционные задания отборочного этапа. На некоторые компетенции можно подать две заявки. С подробной информацией можно ознакомиться в разделе "Условия участия". Кроме того, новости чемпионата будут публиковаться в официальном телеграм-канале.

В конце сентября сообщалось, что в Москве завершился отборочный этап фестиваля талантов для горожан с ограниченными возможностями здоровья "Инклюзивная Москва". В настоящее время проходит окружной этап, в котором участвуют 156 победителей отборочных туров. Окружной этап завершится в октябре. Заключительным этапом будет декабрьский гала-концерт на сцене Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой.