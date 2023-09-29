Более 150 конкурсантов поучаствовали в фестивале "Инклюзивная Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отборочный этап фестиваля талантов для горожан с ограниченными возможностями здоровья "Инклюзивная Москва" завершился в столице. На данный момент проходит окружной этап, в котором участвуют 156 победителей отборочных туров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что окружной этап завершится в октябре. Заключительным этапом будет декабрьский гала-концертна на сцене Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой. В мюзикле примут участие победители окружных этапов, его тему и название не разглашают.

На сайте напомнили, что фестиваль проходит в шестой раз. Он направлен на создание в Москве современных площадок, где молодые люди с инвалидностью могут обрести новые знакомства, интегрироваться в профессиональные сообщества и проявить творческие способности.

Выступления конкурсантов оценивает компетентное жюри, в него входят композиторы, певцы, хореографы, актеры и другие деятели культуры и искусства. Всего свыше 1,2 тысячи человек поучаствовали в фестивале за годы его проведения.

"Инклюзивная Москва" является одним из старейших наших проектов. Я рада, что под его крылом год за годом развиваются новые дарования, для участников фестиваля открываются творческие горизонты", – сказала художественный руководитель Центра социальной интеграции Диана Гурцкая.

Она поделилась, что за время проведения мероприятия было открыто много талантов, некоторые из них занимаются в Центре. Финалисты участвуют в городских и всероссийских проектах. Также Гурцкая выразила уверенность, что в этом году будет открыто еще больше одаренных артистов.

Добавляется, что отборочные этапы фестиваля прошли в апреле этого года. Более 700 детей и взрослых представили номера в номинациях "Вокал", "Танец", "Инструмент" и "Художественное чтение". "Вокал" стал из них самой популярной, ее выбрали 350 человек.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об учреждении ежегодных премий для победителей и призеров Открытого чемпионата Москвы по кибатлетике. Это специальные соревнования по мастерству владения техсредствами реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.

До этого мэр подвел итоги первого в России "Технологического конкурса" по ассистивным технологиям. В его финал вышли 20 проектов, некоторые из которых уже получили предложения от крупных партнеров. Одним из участников стал проект "Говорящий город", который позволяет незрячим и слабовидящим ориентироваться на местности самостоятельно.

Собянин подвел итоги первого конкурса по ассистивным технологиям