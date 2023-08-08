Собянин учредил премии для победителей и призеров чемпионата Москвы по кибатлетике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление об учреждении ежегодных премий для победителей и призеров Открытого чемпионата Москвы по кибатлетике. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Первый Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике пройдет на ВДНХ с 24 по 27 августа. Это специальные соревнования по мастерству владения техсредствами реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья", – рассказал градоначальник.

Отмечается, что чемпионат по кибатлетике будет проходить на базе центра ассистивных технологий "Феникс" в павильоне № 37 на ВДНХ в рамках форума "Город безграничных возможностей".

Принять участие в соревнованиях можно как лично, так и в составе команд. Предусмотрено несколько вариантов состязаний, например, участники секции "Протезы рук, бедра и голени" должны будут выполнить несколько заданий, например, развесить одежду или открыть банку.

Также состязания состоятся в секциях "Электроколяски" (прохождение трассы, имитирующей городскую среду), "Тифлотехника" (прохождение трассы с использованием средств для незрячих), "Нейроинтерфейсы" (управление виртуальными объектами с помощью нейрогарнитуры) и "Экзоскелеты" (прохождение трассы с препятствиями).

Победители и призеры будут определены в семи номинациях. Занявшие первые места получат по одному миллиону рублей, за второе место премия составит 500 тысяч рублей, а за третье – 250 тысяч рублей. Между командными участниками призовые деньги будут распределены поровну.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги первого в России "Технологического конкурса" по ассистивным технологиям. В его финал вышли 20 проектов, некоторые из которых уже получили предложения от крупных партнеров. Одним из участников стал проект "Говорящий город", который позволяет незрячим и слабовидящим ориентироваться на местности самостоятельно.

