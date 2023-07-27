Современные разработки в области протезирования представят в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Новейшие отечественные разработки в области протезирования будут презентованы в рамках Московского урбанистического форума, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

С ними можно будет ознакомиться в Гостином Дворе. Там будут представлены бионические протезы рук, работающие на основе ИИ, углепластиковая стопа протеза, "вездеходное" кресло-коляска, симулятор горных лыж и сноуборда для тех, у кого есть протезы ног.

Желающие смогут попробовать управлять бионической рукой. Им будет предложено переместить кубик с помощью технологий виртуальной реальности.

"Мы уделяем особое внимание людям с инвалидностью, в частности, стараемся привлекать ведущие российские компании, которые являются лидерами в сфере протезирования и высокотехнологичных средств реабилитации, следим за трендами и новинками, чтобы давать горожанам с ограниченными возможностями лучшее", – подчеркнула Ракова.

По ее словам, многие технологии уже в настоящее время применяются в Москве в рамках реабилитации. Ракова также отметила, что в Гостином Дворе можно будет увидеть гидравлический коленный модуль и импланты, которые используются в области онкологических заболеваний.

Московский урбанистический форум будет проходить с 1 августа по 10 сентября. Ранее сообщалось, что в рамках форума в "Лужниках" представят масштабную культурную программу. Каждый день на трех сценах с утра до вечера будут проходить выступления оркестров, джазовых коллективов и кавер-групп, красочные шоу, диджей-сеты и многое другое.

Посетители площадки МУФ в Гостином Дворе с 1 августа по 10 сентября смогут оценить свои физические ресурсы и узнать секреты долголетия от знаменитых столичных долгожителей.

Также на сайте МУФ появилась специальная страница "Лужников". Там можно найти актуальные новости, мультимедийные материалы и информацию о том, как добраться до конкретного места.



Городские инновационные проекты представят москвичам в Гостином Дворе в рамках МУФ