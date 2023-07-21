В "Лужниках" пройдет масштабная культурная программа в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" представят масштабную культурную программу. Только в день открытия, 1 августа, здесь пройдет свыше 100 мероприятий. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Каждый день на трех сценах с утра до вечера будут проходить выступления оркестров, джазовых коллективов и кавер-групп, красочные шоу, диджей-сеты и многое другое.

В частности, на площадке "Шапито" посетители смогут увидеть небольшие творческие номера "Улочки московские". Цирковые выступления будут сменяться известными песнями и отражать жизнь горожан разных профессий в различные эпохи. Около самой площадки будут выступать артисты и уличные музыканты.

На площадке "Киногород" гости форума смогут почувствовать себя настоящими актерами. Так, любой желающий сможет принять участие в реконструкции съемок эпизодов легендарных фильмов о Москве ("Карнавал", "Москва слезам не верит", "Служебный роман" и прочих). Здесь также состоятся мастер-классы и лекции о создании спецэффектов, тонкостях сценического боя, основам кинорежиссуры и другим темам.

Помимо этого, на площадке "Макеты объектов реставрации" представят объекты, которые были отреставрированы в рамках столичной программы. Так, с 2012 года новую жизнь получили более 2 тысяч объектов культурного наследия. Здесь же посетители смогут узнать больше о процессе реставрации.

На территории олимпийского комплекса "Лужники" пройдут мастер-классы по созданию мозаики, планшетной и пластилиновой анимации, оригами и рисованию. А на площадке "Сделано в Москве" будет открыт маркет товаров и услуг столичных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что проект "Спортивные выходные" 5 и 6 августа отметит свой день рождения на площадке столичного департамента спорта в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума.

До этого стало известно, что на сайте МУФ появилась специальная страница "Лужников" – олимпийского комплекса, который станет крупнейшей площадкой мероприятия. Свыше 350 спортивных, культурных и развлекательных программ пройдут там в рамках этого события.

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