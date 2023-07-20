Более 100 тыс растений украсят Москву в дни фестиваля "Цветочный джем"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Фестиваль "Цветочный джем" стартовал в столице. В его дни город украсят более 100 тысяч растений, а на центральных площадках установят выставочные сады, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Кураторами проекта являются ведущие российские ландшафтные дизайнеры и архитекторы.

"Всего подготовлено 12 проектов. Среди них есть как новые, так и те, что особенно полюбились горожанам и туристам в предыдущие годы. В этом сезоне цветочные поля, арки, галерея с ротондой украсят в том числе площадку проведения Московского урбанистического форума в "Лужниках", – отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Так, в городе высадили 35 тысяч однолетников, 45 тысяч многолетних растений, 15 тысяч злаков, 5 тысяч кустарников, 30 деревьев и тысячу водных растений.

Возле памятника народному артисту СССР Олегу Табакову на Садовом кольце сделали ландшафтный сад. На территории вокруг памятника высадили вишни, яблони, астры, лилии, сирень и девичий виноград.

Сад на площади перед ЦУМом оформили в водной теме с бассейнами, в которых можно увидеть кувшинки, бамбук, тростник, цветущие канны, урути и другие растения. Водные зоны специалисты разделили пешеходными дорожками и лаундж-зонами.

Кроме того, в водной теме был сделан выставочный сад на Биржевой площади. Его построили в виде водоема с выпрыгивающей стаей серебристых рыб. Москвичи могут насладиться такими растениями, как цицании, талии припудренные, кувшинки, камыши и рогозы.

Тверской бульвар оформили в творческом и игровом стилях, а также разделили его на три тематические зоны, куда вошли "Подводный мир", "Животные, насекомые и птицы" и "Цветущий город". В первой зоне горожане погрузятся в морское царство с фигурными клумбами и инсталляциями в виде обитателей водоемов. В третьей зоне москвичи могут полюбоваться домиками и деревьями посреди разноцветных полей. В пространстве, посвященном животным, насекомым и птицам, можно посмотреть на цветочные арт-объекты в виде овец, цапель, божьих коровок и черепах.

В ближайшие дни на Новой площади установят галерею с ажурной крышей из вьющихся плющей и композициями из гортензий. На Никольской улице горожане очутятся в галерее из 14 арок с петуниями.

Фестиваль проходит с 20 июля по 10 сентября.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что фонтаны являются визитной карточкой российской столицы. По словам градоначальника, в теплое время года фонтаны привлекают гостей и жителей столицы, а также делают благоустроенные пространства более привлекательными, а городскую среду более комфортной.

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