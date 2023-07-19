Фестиваль культуры стран Латинской Америки пройдет в Москве

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Ежегодный фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна состоится в Москве с 21 по 30 июля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Открытие фестиваля пройдет в кинотеатре "Художественный". Показы латиноамериканских фильмов состоятся с 22 по 30 июля в кинотеатре «Художественный», а также на площадках зимних и летних кинотеатров города. Зрители узнают о жизни, культуре и быте стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Центральной площадкой фестиваля 22 и 23 июля станет сад Эрмитаж. Там гости смогут попробовать аутентичный стрит-фуд, среди которого им предложат блюда по известным латиноамериканским рецептам. Там организуют мастер-классы, показ традиционной и праздничной одежды, тематические лекции и бразильский карнавал.

Кроме того, на площадке планируются выступления народных музыкальных и певческих коллективов.

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