17 июля, 23:30Культура
Путин поручил подготовить предложения по созданию музея народов России в Москве
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Владимир Путин поручил Минкультуры и Минобрнауки представить идеи по созданию музея народов России в столице. Об этом говорится на сайте Кремля.
Поручение было дано по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям 19 мая 2023 года.
Срок исполнения обозначен до 1 сентября этого года. Ответственными назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Также президент РФ поручил высшим должностным лицам субъектов оказывать региональным отделениям общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" содействие по вопросам осуществления деятельности.
Ранее сообщалось, что музеи Московского Кремля (ММК) будут открыты для посетителей с 11 июля. Для гостей будут доступны Оружейная палата, выставка "Небесное воинство. Образ и почитание", музеи-соборы, тематические и обзорные экскурсии.
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