Путин поручил подготовить предложения по созданию музея народов России в Москве

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин поручил Минкультуры и Минобрнауки представить идеи по созданию музея народов России в столице. Об этом говорится на сайте Кремля.

Поручение было дано по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям 19 мая 2023 года.

Срок исполнения обозначен до 1 сентября этого года. Ответственными назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Также президент РФ поручил высшим должностным лицам субъектов оказывать региональным отделениям общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" содействие по вопросам осуществления деятельности.



Ранее сообщалось, что музеи Московского Кремля (ММК) будут открыты для посетителей с 11 июля. Для гостей будут доступны Оружейная палата, выставка "Небесное воинство. Образ и почитание", музеи-соборы, тематические и обзорные экскурсии.

Фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" начался на ВДНХ