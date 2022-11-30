Путин заявил, что за отменой русской культуры за рубежом стоят неумные люди

Фото: kremlin.ru

Неумные люди за рубежом отменяют русскую культуру, а Россия, напротив, продвигает у себя лучшие иностранные произведения, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Так президент в ходе церемонии открытия социальных объектов прокомментировал работу Забайкальского краевого драматического театра, который ставит и российские, и западные спектакли.

"Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях", – сказал Путин.

Он отметил, что такая позиция является мудрой, в отличие от западной политики отмены.

"Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, – не очень", – добавил президент.

Ранее Путин сравнил отмену русской культуры на Западе с действиями нацистов. По его словам, гитлеровцы дошли до сжигания книг, а современные западные политики уже скатились до запретов книг русских классиков.

Кроме того, Путин отметил, что отмена русской культуры сказывается на ограничениях развития свободной мысли.

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