Безруков прокомментировал смену названия картины Дега "Русские танцовщицы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актер Сергей Безруков раскритиковал решение Лондонской национальной галереи переименовать картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в "Украинских танцовщиц". Мнением по этому поводу он поделился в своем телеграм-канале.

"Что дальше? Великую школу русского балета тоже назовут украинской?" – написал артист.

Накануне газета The Guardian сообщила, что в Лондонской национальной галерее выразили желание переименовать картину "Русские танцовщицы", написанную Эдгаром Дега в 1899 году, в связи с проходящей на Украине специальной военной операцией России.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал такое решение политическим беспределом. По его словам, оно не только противоречит здравому смыслу, но и нарушает авторское право художника, который уже никак не сможет возразить.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

