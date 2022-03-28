Премия "Эмми" приняла решение исключить из рассмотрения проекты компаний РФ

Фото: ТАСС/Chris Pizzello/AP
Международная телевизионная премия "Эмми" приняла решение исключить из рассмотрения все проекты российских компаний или созданные совместно с ними. Об этом сообщает "Интерфакс".
"В поддержку Украины исполнительный комитет Международной академии принял решение исключить все программы из России из конкурса International Emmy Awards в этом году", – указано в сообщении организаторов премии.
Под ограничение подпадают также все программы, изначально созданные для российских каналов или стриминговых сервисов.
Ранее организаторы "Эмми" приостановили контакты с российскими кинодеятелями и компаниями.
В начале марта стало известно, что в 2022 году Каннский фестиваль не будет принимать официальные делегации из России. Мероприятие состоится в ранее обозначенные сроки – 17–28 мая.
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