Баварская государственная опера прекратит сотрудничество с Нетребко

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Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с оперной певицей Анной Нетребко. Об этом заявил управляющий директор оперы Серж Дорни в Twitter.

"В свете ужасной наступательной войны России на Украине и недостаточного дистанцирования Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера отменяет существующее сотрудничество", – написал Дорни.

Российского дирижера Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра ранее. Мэр Мюнхена Дитер Райтер объяснил, что потребовал от него недвусмысленно дистанцироваться от спецоперации РФ на Украине, но, по его словам, Гергиев не выполнил этого.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.