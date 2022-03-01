Игги Поп не выступит на фестивале Park Live в Москве в 2022 году

Фото: Invision/AP/Colin Young-Wolff
Американский рок-певец Игги Поп принял решение отменить выступление на фестивале Park Live в Москве в этом году.
"Билеты, купленные на 10 июля 2022 года, останутся действительны на будущее выступление артиста, которое, мы верим, обязательно состоится", – говорится на странице фестиваля в соцсети "ВКонтакте".
О причинах данного решения ничего не известно.
Фестиваль Park Live проходит в столице с 2013 года. Однако в 2020 и 2021 годах он был отменен из-за ситуации с коронавирусом. Ожидается, что в этом году фестиваль состоится в "Лужниках". Перед зрителями выступят My Chemical Romance, Sum 41, Placebo, Gorillaz, Grandson, Deftones и Slipknot.
Ранее стало известно, что началась продажа билетов на военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В этом году мероприятие пройдет в COVID-free-формате. В рамках мероприятия пройдут пиротехнические шоу, будут подготовлены световые инсталляции.
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