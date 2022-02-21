На фестиваль "Спасская башня" будут пускать только по QR-кодам

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Началась продажа билетов на военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В этом году мероприятие пройдет в COVID-free-формате, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.
"Сегодня стартует первый этап продаж билетов на юбилейный, XV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который пройдет в Москве на Красной площади с 26 августа по 4 сентября", – отметили в дирекции.
Фестиваль примет российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы. В рамках мероприятия пройдут пиротехнические шоу, будут подготовлены световые инсталляции. В частности, Кремлевская школа верховой езды продемонстрирует свою шоу-программу.
Ранее сроки проведения фестиваля "Спасская башня" в 2022 году утвердил Владимир Путин.
В 2021 году фестиваль проходил на Красной площади с 27 августа по 5 сентября с учетом антиковидных мер предосторожности. Так, посетителей пускали только при наличии QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Специальным гостем мероприятия стал солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Тилль Линдеманн спел "Любимый город" на Красной площади
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