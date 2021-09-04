Лидер Rammstein спел по-русски на фестивале "Спасская башня"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн в субботу, 4 сентября, стал специальным гостем XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". На Красной площади он исполнил песню "Любимый город" в сопровождении трех оркестров, сообщает ТАСС.

"Тилль впервые в своей музыкальной карьере выступает в сопровождении военных духовых оркестров", – отметили в дирекции фестиваля.

Выступление состоялось под аккомпанемент Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательного оркестра МЧС России и Оркестра отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии под руководством майора Олега Тышука.

Отмечается, что появление артиста немецкой музыкальной группы вызвало особый интерес гостей.

Ранее на "Спасской башне" зрители наблюдали показательные выступления конных лучников. Чтобы показать свои навыки на фестивале, в столицу приехали участники из разных регионов. Спортсмены продемонстрировали элементы, которые они выполняют на спортивных соревнованиях.

Фестиваль "Спасская башня" стартовал на Красной площади 27 августа и продлится до 5 сентября в формате COVID-free: посетить фестиваль смогут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.