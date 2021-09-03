Показательные выступления конных лучников прошли на "Спасской башне"

Показательные выступления конных лучников наблюдали зрители на "Спасской башне". Чтобы показать свои навыки на фестивале, в столицу приехали участники из разных регионов.

Спортсмены продемонстрировали элементы, которые они выполняют на спортивных соревнованиях.

Трибуны от такого зрелища остались в восторге. А сами участники признались, что мечтали выступить на Красной площади. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.