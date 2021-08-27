Движение в районе станции метро "Комсомольская" ограничат с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 сентября из-за железнодорожных работ более чем на год перекроют и ограничат движение транспорта по некоторым улицам в районе станции метро "Комсомольская". Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

"В связи с проведением работ на железнодорожных путях в ЦАО с 1 сентября 2021 года по 30 ноября 2022 года перекроют участок Южного проезда", – говорится в публикации.

Речь идет об участке от дома 6/2 на улице Каланчевской до дома 4 в Южном проезде.

Кроме того, в это же время будет частично перекрыта Комсомольская площадь, а также Рязанский проезд и Каланчевская улица.

Ранее сообщалось, что с 2 сентября по 15 ноября ограничат движение на участке улицы Кравченко на юго-западе Москвы в связи с проведением инженерных работ.

Так, будет перекрыта одна полоса движения в районе дома 4, корпуса 1. На участке обустроят временные уширения.

