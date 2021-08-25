Движение на улице Кравченко ограничат с 2 сентября по 15 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на участке улицы Кравченко на юго-западе Москвы ограничат с 2 сентября по 15 ноября в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 2 сентября по 15 ноября будет ограничено движение на улице Кравченко. Это связано с проведением инженерных работ", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что в связи с работами будет перекрыта одна полоса движения в районе дома 4, корпус 1. На участке будут обустроены временные уширения.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Ильинке перекрыли с 22:00 25 августа в связи с проведением музыкального фестиваля "Спасская башня". Ограничения будут действовать до 6 сентября.