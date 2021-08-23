Движение на ряде улиц в Южном Бутове ограничили до 24 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На ряде улиц в районе Южное Бутово до 24 ноября перекрыли и ограничили движение. Об этом заявили в пресс-службе столичного Дептранса.

"С сегодняшнего дня на нескольких улицах в Южном Бутове вводятся перекрытия и ограничения. Это связано с проведением инженерных работ. Пожалуйста, учитывайте эти изменения при поездках на автомобиле", – говорится в сообщении.

Ограничения и перекрытия будут вводиться на участках Миргородского проезда, улице Мценской, улице Джанкойской, улице 1-й Мелитопольской, в Проектируемом проезде № 122, а также в ряде местных проездов.

Ранее в Дептрансе сообщили, что с 28 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года из-за реконструкции железнодорожного путепровода перекроют участок Сыромятнического проезда. Также с 27 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года ограничат движение на улице Земляной Вал.