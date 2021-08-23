Станцию метро "Проспект Вернадского" открыли для пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Станция "Проспект Вернадского" Сокольнической линии столичного метро вновь открыта для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.
"Пересадку на Большую кольцевую линию (БКЛ) почти достроили, сейчас в работе – отделка и прокладка инженерных коммуникаций", – говорится в сообщении.
Движение на участке Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Спортивная" до станции "Тропарево" закрыли 17 июля. В центре зала на станции "Проспект Вернадского" возводили переход на новую станцию БКЛ.
Первоначально ожидалось, что к прежнему режиму работы данный участок вернется уже 8 августа. Станции "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы" открыли досрочно. А временное закрытие станции "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа.
Новые станции юго-западного участка БКЛ планируют открыть до конца года. На отрезке длиной 7,7 километра появятся четыре станции: "Давыдково", "Аминьевская", "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект".
Предполагается, что новая пересадка на соседнюю линию позволит разгрузить станцию "Проспект Вернадского" Сокольнической линии на 15%.
Строительство БКЛ метро – крупнейший проект в области метростроения. Длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет 31 станция и три электродепо.
Станция "Проспект Вернадского" открылась для пассажиров
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