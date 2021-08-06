Временное закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлено до 23 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Временное закрытие станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии метро продлили до 23 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Станция будет закрыта для входа и выхода, поезда будут ездить без остановки на ней. Для пассажиров продолжат работать бесплатные автобусы КМ.
Причиной решения продлить закрытие станции стали большие объемы работ по строительству пересадки на станцию "Проспект Вернадского" БКЛ.
"Строителям предстоит еще завершить возведение опорных конструкций будущей пересадки, лестницу и стены. Работы будут шумные, со строительной пылью. Их невозможно проводить с пассажирами на станции", – объяснили в ведомстве.
При этом с 9 августа откроется движение на участке "Университет" – "Юго-Западная" Сокольнической линии. Станции будут работать в обычном режиме.
Ранее Сергей Собянин рассказал о завершении проходки последнего тоннеля на юго-западном участке БКЛ. Также он отметил, что строительство станций "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского" планируется завершить уже в 2021 году.
По словам мэра, новые станции улучшат транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского.
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