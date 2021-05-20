Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о завершении проходки последнего тоннеля на юго-западном участке БКЛ. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Также он отметил, что строительство станций "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернандского" планируется завершить уже в 2021 году.

По словам мэра, новые станции улучшат транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект продления Арбатско-Покровской линии метро в сторону района Гольяново. Протяженность участка от станции "Щелковская" до будущей станции "Гольяново" составит 2,6 километра, его проложат под Уральской и Уссурийской улицами, чтобы исключить негативное влияние на жилые дома.

Предполагается, что новая станция улучшит транспортное обслуживание 70 тысяч жителей района, их среднее время поездок по городу сократится почти на 20 минут.