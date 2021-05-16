Подвижной состав метро Москвы станет самым молодым в Европе и США к 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подвижной состав Московского метрополитена будет самым молодым в Европе и США к 2024 году, сообщил Сергей Собянин телеканалу "Россия 1".

"Мы приняли программу развития метро, одобренную президентом Российской Федерации. Сейчас обновлен серьезным образом подвижной состав метро", – сказал мэр.

По его словам, уже сегодня подвижной состав достаточно молодой. Ранее Собянин заметил, что в период 1990-х годов метро Москвы потеряло темпы своего развития, но за последние 10 лет ситуация изменилась.

Мэр сообщал, что почти 340 новых вагонов поступят в московское метро в этом году.

Еще шесть станций метрополитена появится в ближайшие годы на территории ТиНАО. В настоящее время ведется активное строительство Троицкой линии. Там появятся станции "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка".

