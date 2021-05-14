Собянин дал старт проходке тоннеля Калининско-Солнцевской линии метро

12:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля от станции "Пыхтино" до станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии метро.
"Я думаю, что в течение года пройдем эти тоннели. В следующем году пройдем тоннели от "Пыхтино" в другую сторону до "Внуково", – сказал мэр.
По его словам, в 2023 году создадут уникальную линию. Собянин подчеркнул, что в мире нет такого, чтобы метро приходило в аэропорты.
"Метро Москвы придет в аэропорт Внуково. Так что это уникальный проект, который очень полезен и нужен для москвичей и жителей этих районов", – сказал Собянин.
Мэр напомнил, что 15 мая Московский метрополитен отмечает день рождения. Накануне праздника Собянин вручил награды города выдающимся метростроителям и сотрудникам метро.
По его словам, в период 1990-х годов метро Москвы потеряло темпы своего развития, но за последние 10 лет ситуация изменилась. Он отметил, что за последние годы был серьезно заменен подвижной состав метро. Ожидается, что к 2024 году московское метро с точки зрения подвижного современного состава будет самым молодым в Европе и Америке.
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" в аэропорт Внуково градоначальник принял в 2017 году. Строительство нового участка метро длиной 4,9 километра с двумя станциями "Пыхтино" и "Внуково" началось в октябре 2019 года.
В 2021 года началась проходка двух однопутных тоннелей длиной 2,12 километра и диаметром 6 метров от "Пыхтино" до "Рассказовки". Завершить сооружение обоих тоннелей планируется весной 2022 года.
Будущая станция "Пыхтино" расположена в поселении Внуковском вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и ЖК "Солнцево Парк". Строительная готовность станции составляет 19%.
Ранее сообщалось, что еще шесть станций метрополитена появится в ближайшие годы на территории ТиНАО. В настоящее время ведется активное строительство Троицкой линии. Там появятся станции "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка".
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