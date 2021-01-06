Почти 5,5 млн пассажиров приняли семь новых станций столичного метро в 2020 году

14:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Порядка 5,5 миллиона пассажиров приняли семь новых станций метро с момента открытия в 2020 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Градоначальник подчеркнул, что за последние годы возросли темпы строительства столичного метрополитена. Новые станции, по его словам, позволили горожанам сократить ежедневные поездки на полчаса.
"В 2020-м мы построили 7 новых станций: "Юго-Восточную", "Окскую", "Стахановскую" и "Нижегородскую" на Некрасовской линии, "Авиамоторную", "Лефортово" и "Электрозаводскую" на БКЛ. Последние три пока работают в составе участка Некрасовской ветки. С момента открытия новые станции приняли почти 5,5 миллиона пассажиров", – отметил Собянин.
Он заключил, что в планах на 2021 год стоит открытие еще 11 новых станций.
Ранее сообщалось, что свыше 28 километров линий метро планируют построить в столице в 2021 году.
В частности, планируется завершение проходки всех тоннелей БКЛ. Кроме того, продолжатся работы по продлению Сокольнической линии до станции "Новомосковская", Люблинско-Дмитровской – в район Северный, Калининско-Солнцевской – во Внуково, Арбатско-Покровской – в Гольяново и строительству новых радиусов – в Коммунарку и Троицк, Рублево-Архангельское.
В 2021 году также планируют начать строительство Бирюлевской линии метро.
В 2021 году в Москве планируют подготовить к открытию около 20 станций МЦД
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