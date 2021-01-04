Собянин рассказал о наиболее заметных проектах развития столицы в 2020 году

10:56
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал о значимых событиях прошлого года. Он напомнил о Некрасовской линии метро, поезде нового поколения "Москва-2020", Московских центральных диаметрах и многом другом.
"В марте была полностью открыта Некрасовская линия метро. Действующий участок "Некрасовка – Косино" продлили до "Лефортово", а в декабре – и до "Электрозаводской". Несмотря на пандемию, станциями Некрасовской линии воспользовалось уже более 30 миллионов пассажиров", – написал мэр в своем личном блоге.
Собянин отметил, что благодаря новому поезду "Москва-2020" столица имеет современный транспорт, сравнимый с метрополитенами Европы и Америки. По его словам, в будущем метро получит еще около тысячи вагонов нового поколения.
Особое внимание мэр уделил Московским центральным диаметрам. Он напомнил, что совместно с РЖД и правительством в прошлом году были открыли 15 новых и реконструированных станций на существующих и перспективных диаметрах. По его словам, еще несколько десятков станций будут открыты в ближайшие годы, в том числе в 2021.
Всего за прошлый год строители возвели 115 километров дорог, 23 искусственных сооружения и 22 пешеходных перехода. По словам Собянина, доля перегруженных участков на магистральной сети за 10 лет сократилась на 18%, а среднее время поездки уменьшилось на 9 минут.
Прошлый год внес огромный вклад и в развитие Северного речного вокзала. За два с небольшим месяца пассажирской навигации в сентябре-ноябре от причалов Северного речного вокзала ушли в путь около 1,4 тысячи рейсов, а речными трамваями воспользовались 70 тысяч человек.
Помимо вышеупомянутого, город открыл крупный тематический парк развлечений "Остров мечты" с аттракционами "Полет в тоннеле", "Молот судьбы", "Храм огня", "Летная школа" и другими.
Если говорить о системе здравоохранения, то власти столицы приложили усилия для реализации масштабной программы реконструкции поликлиник. В ближайшие годы, по словам Собянина, будут обновлены 137 зданий, большинство из которых построены полвека назад и более.
"Это будут не просто новые стены и инженерные коммуникации, а новый уровень комфорта для пациентов и медиков – с дружелюбной средой, уютными зонами отдыха и ожидания приема, понятной навигацией, удобными кабинетами врачей", – отметил мэр.
Еще одним не менее важным проектом для города стала реновация. Для нескольких тысяч московских семей главным событием года стал долгожданный переезд в новые квартиры.
Также Собянин отметил Московский инновационный кластер, на платформе которого зарегистрировались более 19 тысяч организаций из Москвы и других регионов России. В рамках одного из самых актуальных треков – Biomedtech – поддержку получили стартапы в сфере цифровой медицины, лабораторной диагностики, биомедфармы и биотеха.
Ранее Собянин рассказал, что за прошлый год в столице открыли семь станций метро, построили и реконструировали почти 50 километров железнодорожных линий и были сформированы планы по программе реновации. Он напомнил, что в прошлом году было построена 80 домов, еще свыше 170 находятся на стадии строительства.
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