Собянин рассказал о строительстве объектов здравоохранения в столице

21:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Около 1 миллиона квадратных метров объектов здравоохранения строится в столице, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
"По бюджету – здравоохранение номер один. Около 1 миллиона квадратных метров находится в стройке, сотни тысяч квадратных метров – это десятки и десятки зданий – находятся в реконструкции, в том числе и поликлиники. Огромная программа переоборудования. Это новые современные технологии", – сказал градоначальник.
Собянин добавил, что развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением для властей столицы.
Ранее сообщалось, что в ближайшие три года за счет бюджета в столице планируют построить более 60 объектов здравоохранения. Это будут районные поликлиники, крупные специализированные и узкопрофильные медицинские центры.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, с начала года в городе ввели в эксплуатацию девять медицинских учреждений. Всего, по словам Бочкарева, за 10 лет в городе построили 94 объекта здравоохранения.
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