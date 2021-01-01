Собянин рассказал о строительстве объектов здравоохранения в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 1 миллиона квадратных метров объектов здравоохранения строится в столице, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"По бюджету – здравоохранение номер один. Около 1 миллиона квадратных метров находится в стройке, сотни тысяч квадратных метров – это десятки и десятки зданий – находятся в реконструкции, в том числе и поликлиники. Огромная программа переоборудования. Это новые современные технологии", – сказал градоначальник.

Собянин добавил, что развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением для властей столицы.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года за счет бюджета в столице планируют построить более 60 объектов здравоохранения. Это будут районные поликлиники, крупные специализированные и узкопрофильные медицинские центры.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, с начала года в городе ввели в эксплуатацию девять медицинских учреждений. Всего, по словам Бочкарева, за 10 лет в городе построили 94 объекта здравоохранения.