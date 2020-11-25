Более 60 медицинских объектов планируют построить в Москве за три года

16:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В ближайшие три года за счет бюджета в столице планируют построить более 60 объектов здравоохранения. Это будут районные поликлиники, крупные специализированные и узкопрофильные медицинские центры, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В настоящее время в Москве уже реализуются крупнейшие медицинские проекты, такие как медкластер в Сколкове, клиническая больница с роддомом вблизи Коммунарки, медкомплексы различного назначения на территориях больницы святого Владимира, центра имени Логинова и другие", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что с начала года в городе ввели в эксплуатацию девять медицинских учреждений. Всего, по словам Бочкарева, за 10 лет в городе построили 94 объекта здравоохранения.
В течение трех лет в Москве также должны отремонтировать порядка 150 поликлиник. По словам Сергея Собянина, в приоритете – модернизация тех, что были построены 30–70 лет назад. Мэр подчеркнул, что при ремонте особое внимание уделят созданию среды, благожелательной к пациенту. Кроме того, 35 поликлиник города получат дополнительные мощности для бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования.
В следующем году на обновление и модернизацию оборудования больниц и поликлиник планируют потратить 39 миллиардов рублей. Эта сумма предусмотрена проектом бюджета столицы на 2021 год, который был представлен на заседании МГД.
Новое оборудование планируют интегрировать в единое цифровое пространство города. Отмечается, что это положительно скажется на качестве диагностики. Также в планах у властей стоит закупка техники для хирургии, акушерства, неонатологии и реанимации новорожденных, гемодиализа, а также стерилизационное, дезинфекционное, офтальмологическое и лор-оборудование.
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