35 поликлиник столицы получат дополнительные мощности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
35 поликлиник города получат дополнительные мощности, нужные для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"После завершения капремонта в медицинских учреждениях будет установлено энергоемкое цифровое оборудование, для бесперебойной работы которого требуется дополнительная электрическая мощность", – заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, до конца лета 3,8 мегаватта мощности выделят 11 поликлиникам. Всего, как уточнил Бирюков, в 2020 году 14,4 мегаватта допмощности получат 35 медицинских учреждений.
В результате для каждого подключаемого объекта обеспечивают питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. "Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения", – обращает внимание Бирюков.
Кроме того, заместитель мэра столицы добавляет, что надо будет провести капитальную реконструкцию сетей, а также проложить кабельные линии высокого и низкого напряжения.
Капремонт проходит в рамках реализации нового столичного стандарта поликлиник. Всего в эту программу входят 135 зданий. Их ждет комплексное обновление.
Ранее был завершен капремонт лечебного корпуса филиала № 2 детской больницы имени Сперанского. Были проложены трубопроводы медицинских газов протяженностью около 3 тысяч метров.
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